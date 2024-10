È stato un grande L’Italia dello spettacolo perde un punto di riferimento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si è spento nella sua casa, vittima di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Aveva 84 anni ma ancora tanta, tantissima energia. Delda bere è stata simbolo, mentore e maestro illuminato. Da lui sono passati i migliori artisti anche se un cruccio, anzi due, lo ha accompagnato per anni. “Non sono mai riuscito ad avere Ella Fiztgerald, ci furono trattative ma la signora era malata e non se ne fece nulla. Negli anni 80 andai a Parigi: volevo Yves Montand, ma non riuscii a scritturarlo“. >> “La sua sciatteria”. Selvaggia Lucarelli non ci va leggerina su Emma Marrone: “Deve fare una cosa” Ha fatto ballare le teste coronate, ha ricevuto i protagonisti del nostro tempo, èil primo gestore a coinvolgere Mike Bongiorno come presentatore nei dancing.