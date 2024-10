Droni gregari Ecco come le grandi potenze mirano ai loyal wingmen

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le forze armate degli Stati Uniti (e in particolare la Us Navy e la Us Air Force) stanno investendo risorse significative sul progetto “Collaborative Combat Aircraft”, sistemi volanti semi-autonomi ed AI-based destinati a svolgere il ruolo di “o” ai velivoli di quinta e sesta generazione, eseguendo una serie di missioni diverse che spaziano dalla guerra elettronica all’Intelligence, Surveillance and Recognition, al combattimento in aria con velivoli nemici, e altro ancora. Ma Washington non è l’unica a puntare su simili capacità. Lo sviluppo di(questo il nome generico impiegato nella comunità strategica per indicare simili tipologie) è perseguito attivamente anche da altri attori dell’arena internazionale.