Day 4 Night annunciato il nuovo studio di Davide Soliani e del lead designer di Red Dead Redemption

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gli autori di Mario + Rabbids ed ildi Redhanno fondato un, chiamato Day 4ed impegnato nello sviluppo di una nuova proprietà intellettuale. Questoha ricevuto dei finanziamenti da Krafton ed 1Up Ventures, con la guida affidata nello specifico a(a cui dobbiamo i due capitoli di Mario + Rabbids e Just Dance) e Christian Cantamessa (che ha lavorato a Red, Shadow of Mordor e Perfect Dark). Day 4è inoltre contraddistinto dalla presenza di Cristina Nava, Luca Breda e Gian Marco Zanna, sviluppatori questi che fino a qualche mese fa hanno militato presso Ubisoft Milan lavorando ai due capitoli di Mario + Rabbids, oltre che a svariati capitoli di Just Dance, Ghost Recon ed anche al recente Star Wars Outlaws.