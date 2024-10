Concorrente del Grande Fratello fatta fuori all’ultimo momento | chi è e perché

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Per il, all’interno della casa delnon sono previsti nuovi ingressi. A comunicarlo è stato direttamente Alfonso Signorini nel corso di una precedente puntata del programma. C’è da dire, però, che il cast è tutt’altro che completo. Come l’esperienza insegna, infatti, in corso d’opera è previsto l’ingresso di volti nuovi. Questa esigenza è nata dal fatto che, prolungando di parecchio il reality show, sorge la necessità di introdurre nuovi concorrenti in modo da generare dinamiche diverse e degne di nota. Ebbene, pare che proprio su una possibiledel programma sia stata presa una decisione drastica e repentina.