Coldplay | la recensione di Moon Music

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le leggi del cosmo, l'amore universale che alla fine è l'unica cosa che conta. Hanno scelto questa direzione concettuale iper le canzoni del nuovo disco, il terzultimo della loro carriera se terranno fede a quanto hanno dichiarato, e cioè che si scioglieranno dopo 12 album. A proposito di(la copertina è uno scatto dell’arcobaleno lunare del fotografo argentino Matías Alonso Revelli ) Chris Martin ha dichiarato: “È il modo in cui noi, come band, ci sentiamo su tutto. Il modo in cui cerchiamo di rimanere positivi in un mondo in cui sembra che ci sia così tanta negatività. Il modo in cui cerchiamo di tenere insieme le cose, quando ci sono forze che cercano di separarle”. Detto questo, l'album è il sequel ideale difor the spheres, un inno alla resilienza che in alcuni testi suona francamente ingenuo e semplicistico.