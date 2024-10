Cinema | tutti i vincitori della XX edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) STRANIZZA D’AMURI DI BEPPE FIORELLO TRIONFA ALLA XXDELStranizza d’Amuri di Giuseppe Fiorello si aggiudica il primo, ildecretato dal voto del pubblico, nonché ilper Opera Preferita dagli studenti, attribuita dalla speciale giuria popolare dei soli studenti del Progetto di Educazione ald’Autore e dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che hanno visionato i 3 film in concorso in matinée, alla XXdeldelitaliano, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cinecircolo Romano, presieduta da Catello Masullo, che si è svolta alCaravaggio di Roma dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2024.