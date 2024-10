Chi è Germano Lanzoni | curiosità e vita privata del Signor imbruttito

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gemanoè il volto de Il, personaggio che ha raggiunto il successo sui social della serie Il Milanese, dove interpreta un tipico e steoreotipato manager meneghino., il successo del “” Oggi l’attore sarà ospite de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14 su Raiuno. Originario di Brusuglio,nasce nel 1966 e consegue il diploma alla scuola del Teatro Arsenale di Marina Spreafico. Grande tifoso del Milan è lo speaker ufficiale dei match del team rossonero in casa allo Stadio Meazza, ed al tempo stesso continua il suo percorso artistico che porta nel 2004 alla nascita di Democomica, gruppo comico creato con Rafael Didoni. Ha collaborato con network radiofonici italiani come Radio Deejay, RDS e Radio Italia Network.