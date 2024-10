Cassonetti intelligenti ? Ecco il risultato | guasti e vandalismi città invase dai rifiuti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La stupida fine dei. Ce l'avevano venduta come la rivoluzione della differenziata: lui, il “bidone smart”, che pesa, analizza, addirittura “spia”, si attiva solo se hai la tessera, una sorta di chiavetta personalizzata, è indistruttibile, iper-controllato, monitorato, non lo freghi manco per sbaglio, quando è saturo viene immediatamente svuotato, fa bene all'ambiente (epperò costa un salasso). Peccato che stiano diventando una mezza fregatura. In(quasi qualsiasi), dove la sperimentazione è partita (da anni), a differenza della provincia (quasi qualsiasi provincia) che sta sempre un passo indietro (e per certi versi le va pure meglio): da Roma a Genova, da Verona ad Ancona, a Tori no. IL CASO FIRENZE Prendi Firenze.