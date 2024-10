Calcio Bremer lesione al crociato stop di sei mesi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (askanews) – Lungoper, uscito per infortunio durante Lipsia-Juventus: gli esami hanno evidenziato unaal legamentoanteriore del ginocchio sinistro. Il brasiliano resterà fuori circa sei, la stagione è compromessa, se non addirittura finita: nei prossimi giorni subirà un intervento chirurgico. Per Nico Gonzalezdi basso grado al retto femorale della coscia destra: l’obiettivo è riaverlo in campo il 27 ottobre per Inter-Juventus L'articoloaldi seiproviene da Ildenaro.it.