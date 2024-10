Amalfi si prepara alla sfida nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il galeone disidella, all’ombra della Lanterna. L’appuntamento, giunto quest’anno69esima edizione, è in programma domenica 13 ottobre 2024 sul bacino artificiale di Prà dove i quattro galeoni di, Genova, Pisa e Venezia si daranno battaglia per aggiudicarsi il palio remiero. Nelle acque di Prà le ultime due edizioni si sono concluse al fotofinish: nel 2018 fuad imporsi sui padroni di casa per pochi centimetri, nel 2021 vinse Genova di misura sui campani. Sponsor della Città diper questa manifestazione è ancora una volta Anantara Convento diGrand Hotel: una partnership che si consolida anno dopo anno ed offre un apporto assolutamente prezioso per il Comune ed il Comitato Cittadino di