Altro che Europa green un altro anno per deforestare

(Di giovedì 3 ottobre 2024) No, non sarà un’verde. L’Unione europea fa marcia indietro sulla lotta alla deforestazione globale. Il 2 ottobre 2024, la Commissione europea ha annunciato il rinvio di undell’entrata in vigore del Regolamento Ue sulla deforestazione (Eudr), una normativa che avrebbe segnato una svolta epocale nella tutela delle foreste mondiali. Il provvedimento, inizialmente previsto per il 30 dicembre 2025, mirava a vietare l’importazione nell’Ue di prodotti legati alla deforestazione, come caffè, cacao, soia, olio di palma, legno e carta. L’obiettivo era chiaro: arrestare il contributo europeo alla perdita di aree boschive nel mondo, un fenomeno che dal 1990 al 2020 ha causato la scomparsa di 420 milioni di ettari di foreste, secondo i dati della Fao.