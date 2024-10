Al via da lunedì 7 ottobre la campagna vaccinale nelle farmacie di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 32024 – Al via daladel territorio di. Sarà possibile effettuare in sicurezza, anche quest’anno, il vaccino antinfluenzale, in convenzione e non, e quello contro il Covid, grazie al rinnovo della DGRT 1177/23 e relativo accordo con Federfarma e Cispel -Toscana. Attiva dallo scorso giugno anche la possibilità di effettuare sempre in farmacia lo screening gratuito pungidito HCV. (Epatite C) con sangue capillare. Anche per quest’anno, quindi, si conferma la centralità della Farmacia nel ruolo di prevenzione: “La somministrazione dei vaccini in farmacia – commenta Roberto Giotti, presidente di Federfarma, che rappresenta le quasi 100private della nostra provincia – è di fatto uno strumento fondamentale per agevolare l’accesso alla prevenzione dei virus influenzali e Covid-19.