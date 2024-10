A lezione di sorellanza dai bonobo | Il patriarcato non è ineluttabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Antropologa, fondatrice e direttrice del Gender Violence Program e docente alla Harvard Law School, Diane L. Rosenfeld studiando iha messo a fuoco le radici della violenza di genere e la società patriarcale come costruzione "non inevitabile". Sarà domenica a Bergamo Scienza per una conferenza che prende spunto dal suo libro sulla “dei“, TheSisterhood: Revolution Through Female Alliance (HarperCollins). Professoressa Rosenfeld,che cosa ha scoperto attraverso lo studio dei? "Ho imparato che ilè costruito attraverso alleanze tra maschi al fine di controllare le femmine quali risorse riproduttive. I, invece, hanno un ordine sociale in cui le femmine si proteggono a vicenda dalla coercizione sessuale maschile. Hanno contrastato l’aggressione sessuale.