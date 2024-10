Unieuro serve una decisa reazione Cento con tre stranieri e subito a segno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo il bruciante ko dell’esordio sul campo di Cividale, per l’è già tempo di tornare in campo e provare a lasciarsi alle spalle la difficile trasferta friulana: stasera infatti, alle 20.30, arriva nella rinnovataArena la Sellaper un derby insidioso e non certo da sottovalutare. La formazione emiliana, che nella prima uscita stagionale ha avuto la meglio su Livorno 83-72, risalendo col passare dei minuti dopo un primo quarto molto difficile (17-27 al 10’), è una squadra tosta e intrigante, costruita con tante scommesse e qualche certezza, a partire da coach Emanuele Di Paolantonio tornato in seconda serie dopo un importante assistentato in serie A a Brescia e dopo la brillante salvezza conquistata anno scorso in serie B all’Andrea Costa Imola.