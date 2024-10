Tiziano Locatelli chi era l’uomo morto in un incidente stradale | sbalzato per 25 metri dalla moto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un gravissimosi è verificato in provincia di Bergamo nel tardo pomeriggio di martedì 1 ottobre, sulla strada provinciale 175 che collega Almenno San Bartolomeo con Barzana. Uno scooter Tmax si è scontrato con una automobile. Nell’impatto èilciclista. La vittima si chiamava, lavorava come autista, aveva 53 anni ed era originario di Sant’Omobono (Bergamo). Era molto conosciuto perché per anni ha gestito il bar ‘Juve’. Viveva con la madre anziana.Leggi anche: Orvieto,mentre sorpassava:padre 38enne Come èSecondo quanto emerso finora, l’è avvenuto poco prima delle 18.stava procedendo da Almenno in direzione Barzana. Lo scontro è avvenuto all’altezza del mobilificio Rota con un’auto che si stava immettendo sulla provinciale da una strada laterale.