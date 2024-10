Roma | un Giubileo e un sindaco da giubilare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La definizione che ricorre più frequentemente quando si parla di Roberto Gualtieri,di, è «disastroso». Così lo ha etichettato Carlo Calenda il quale, pur facendo parte del campo largo in Liguria a sostegno del candidato dem Andrea Orlando, non ha esitato a dire che il primo cittadino della Capitale è peggio di Virginia Raggi. Fanpage, sito molto vicino alla sinistra, a proposito della comunicazione delsu Ztl e cantieri ha usato la stessa definizione, dipingendo Gualtieri come un Signor Tentenna, che appena decisa una cosa se la rimangia. SuToday, altro sito che segue da vicino i fatti della Capitale, invece lo hanno soprannominato «Ilche non c’era», per le continue assenze nei momenti chiave della metropoli, in particolare durante gli incendi della scorsa estate.