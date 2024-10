Orban minaccia inviare migranti irregolari nel centro Bruxelles

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il primo ministro ungherese Viktor Orbán hato dineldise l'Unione europea non smetterà di fare pressione su Budapest e si rifiuterà di pagare per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione. "Secontinuerà a insistere nel punirci per la protezione dei confini dell'Ue () manderemo i, che stanno forzando le porte dell'Ungheria, nella piazza centrale di", ha scrittosu X.L'Ungheria ha dichiarato di essere pronta a fare causa alla Commissione europea se questa si rifiuterà di risarcire Budapest per i costi della protezione dei confini dell'Ue contro i. Dopo la crisi migratoria in Europa, le autorità ungheresi hanno iniziato ad applicare una politica dura nei confronti deie dei rifugiati che attraversano i confini del Paese.