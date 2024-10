Montella | Traffico Illecito di animali da compagnia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024): I Carabinieri forestali denunciano un commerciante. Agenti contro ildid’affezione I Carabinieri Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, in sinergia con la locale Stazione, hanno denunciato un 30enne per “dida”. In particolare, i militari dell’Arma, unitamente a personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno accertato che a, presso un negozio di vendita di materiali di vario genere, il gestore dell’esercizio commerciale deteneva due cuccioli di cani, presumibilmente pronti alla vendita, privi di sistema di identificazione, certificazione sanitaria e/o passaporto. I cagnolini impauriti, erano rinchiusi in una gabbia angusta ed esposti alle intemperie.