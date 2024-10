Maxima d’Olanda osa con una scollatura profonda il look che anticipa l’inverno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha dimostrato, ancora una volta, di essere una regina anche di stile, scegliendo, per il suo ultimo impegno pubblico, un, che le donava molto ed era davvero originale. La moglie di Re Guglielmo Alessandro, infatti, lo ha accompagnato nell’evento di apertura del 35th ASE Planetary Congress, in cui ha salutato gli astronauti, coinvolti nei lavori. Come in ogni sua uscita pubblica,, ancora una volta, si è fatta notare per il suo outfit, che esaltava la sua bellezza naturale e il suo fisico perfetto.