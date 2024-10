La madre di ' Diabolik' risponde a Lotito | In Aula disse di non aver mai avuto problemi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI - Ricordo al presidente della Lazio"che sta parlando di un processo di 20 anni fa con sentenza di primo grado nel gennaio 2015. Nonostante il clamore mediatico di allora a oggi non è stato mai celebrato l'appello. Si è mai chiesto perché? Io si. Corre l'anno 2024 e alle porte c'è il 2025 e senza una sentenza di appello e/o Cassazione nessuno può essere considerato penalmente responsabile. Eppure, c'è ancora tanto pathos quando cita l'incontro con ''. Deve essere stato per lei assai traumatico nonostante, nell'penale Occorsio dove si svolgevano le udienze, non diede questa impressione. Ricordo che tra una citazione e l'altra in latino, che denotava l'elevato spessore culturale, dichiarò invece che con mio figlio non avevaparticolari".