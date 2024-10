Innocente ma verrà sospeso | la peggiore bomba su Jannik Sinner a ridosso della finalissima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un bulldozer,: continua a vincere, nonostante il caso-Wada, ladegli ultimi giorni, la possibilità di essereper il caso-Clostebol che incombe sul tennista altoatesino (il verdetto soltanto a inizio 2025). Una"sporca", giacché si dava quasi per scontata la volontà di non procedere al ricorso dal parteWada. E invece Tant'è, il tennis continua.è impegnato al Masters 500 di Pechino, dove in semifinale si è sbarazzato dell'idolo di casa, Bu. Ora, tra pochissimi minuti,di nuovo in campo per la, la partita più attesa: il big match contro Carlos Alcaraz, l'italiano contro lo spagnolo, i due migliori tennisti sul pianeta, almeno oggi come oggi. E proprio adel big-match, ecco piovere le parole, a tratti inquietanti, di Andy Roddick, ex numero 1 al mondo, ex stella del tennis a stelle e strisce.