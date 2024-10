Hedi Slimane lascia Celine dopo 7 anni ora va da Chanel?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), creativo eccelso e di grande esperienza, non è più l’artista, il direttore creativo e dell’immagine di, marchio che guidava dal 2018 e di cui pochi giorni fa ha svelato solo on line la collezione. Schivo, quasi timido,ha un mare di ammiratori tra uomini e donne nel mondo: ha 56, è francese nato a Parigi ma di padre tunisino, bancario, e mamma italiana, sarta, ha due lauree in giornalismo e storia dell’arte, è appassionatissimo di fotografia e assai affermato in questo campo ed ha un curriculum nel fashion che pochi possono raccontare. Prima era stato direttore artistico dell’abbigliamento maschile di Yves Saint Laurent fino al 2000, quando si è trasferito in casa Dior per curare la collezione Dior Homme e dare vita alla silhouette skinny che spinse, si dice, Karl Lagerfeld a mettersi a dieta e a perdere 40 kg in 13 mesi.