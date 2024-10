Gravidanza al Grande Fratello? Tre gieffini confermano tutto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Poco fa Luca Calvani si è avvicinato ad Amanda Lecciso e MariaVittoria Minghetti ed ha chiesto loro se ci fossero aggiornamenti su Ilaria Clemente (uscita ieri dal): “Ma non ci hanno detto più nulla di lei”. Amanda ha risposto che il motivo per il quale Ilaria sia uscita è positivo: “Vabbè ma è una cosa bella alla fine, è molto bello” MariaVittoria invece ha detto che non è sempre una notizia positiva per una donna: “Dipende, per me non lo è stata, per lei forse sì. Dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende da chi hai vicino. Per me non lo è stata una cosa bella, mi è successo tre anni fa e stavo insieme a”al? In effetti da queste considerazioni sembra proprio che l’uscita improvvisa sia legata ad una, così come hanno dedotto moltissimi telespettatori del