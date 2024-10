Giornata Mondiale della Salute Mentale | da Progetto Itaca Roma nuove strade per il supporto e l’inclusione sociale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(10 OTTOBRE) NEL LAZIO 1,5 MILIONI DI PERSONE SOFFRONO DI UN DISAGIO PSICHICO DAPER ILIn occasionerichiama l’attenzione sull’importanza del benessere psichico e promuove i suoi programmi innovativi che offrono gratuitamentee opportunità di reinserimento lavorativo a chi lotta per ritrovarlo. Il 12 e 13 ottobre torna “Tutti Matti per il Riso”, la campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi digiunta alla X edizione. I volontari saranno presenti nelle principali piazze italiane, offrendo confezioni di riso in cambio di una donazione. A, i gazebo disaranno allestiti in diversi circoli e piazzecittà.