Fuori dal coro anticipazioni della puntata di mercoledì 2 ottobre

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) MILANO – Un lungo approfondimento sui recenti casi di cronaca che hanno scosso l’Italia e la Francia sarà al centro dell’appuntamento di oggi,, con “dal”, il programma televisivo condotto dal giornalista Mario Giordano (foto) in prima serata su Retequattro. Nel corsotrasmissione ampio spazio verrà quindi dedicato allo stupro avvenuto in un sottopassaggio a Roma, con un’intervista alla vittima, e a quanto accaduto a Philippine, la studentessa di 19 anni trovata morta in un parco a Parigi, il cui presunto assassino era stato condannato per violenza sessuale anni fa ed era in attesa di essere espulso. Inoltre, con un viaggio in diverse città italiane, ci si interrogherà su cosa stia succedendo ad alcuni ragazzi che sempre più di frequente commettono reati efferati, come nel caso del 17enne in provincia di Mantova che ha ucciso una donna di 42 anni.