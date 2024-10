Festival dei libri campani 40 eventi in tutta la regione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Prende il via giovedì 3 ottobre la terza edizione del-la fiera dell’editoria. Alle ore 17.30, nel Teatro di Corte di Palazzo Reale, ribattezzato per l’occasione Infinito, l’incontro, moderato dal presidente della Fondazionea deiAlessandro Barbano, che declina le parole chiave della rassegna: Tracce, Poteri, Corpi, Paesaggi, in forma di domande. Tra i partecipanti la giurista Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale e ministro della Giustizia del governo Draghi, lo storico Ernesto Galli Della Loggia e lo psicoanalista e sociologo Luigi Zoja, la virologa Ilaria Capua, la filosofa Adriana Cavarero.