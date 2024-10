Escalation di tensioni in Medio Oriente le tre questioni da affrontare per la stabilità

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In un clima di crescente preoccupazione internazionale, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha lanciato un accorato appello per evitare che il conflitto insi trasformi in una guerra su vasta scala. Durante un'audizione alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, Tajani ha sottolineato l'importanza della responsabilità da parte di tutti gli attori regionali, evidenziando gli sforzi del governo italiano, anche nella sua posizione di Presidenza del G7, per promuovere una soluzione diplomatica."La situazione resta estremamente critica, nonostante una parziale riduzione delle attività militari nella Striscia di Gaza," ha dichiarato Tajani, riferendosi all'intensificazione delle operazioni lungo la linea Blu, che separa Israele dal Libano.