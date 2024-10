Eclissi anulare di sole oggi | dove come e quando vederla anche in streaming

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024, gli appassionati di astronomia di tutto il mondo attendono con trepidazione un evento celeste spettacolare: l'ultimasolaredell'anno. Questo fenomeno, noto"anello di fuoco", si verificala Luna passa davanti al, creando un effetto visivo mozzafiato.sarà visibile l'Diciamolo subito: purtroppo, l'non sarà visibile dall'Italia, nemmeno parzialmente. I fortunati che potranno godere di questo spettacolo celeste si trovano principalmente in Sud America e in alcune parti dell'Oceania. In particolare, l'completa sarà visibile in Cile e Argentina, mentre altri paesi del Sud America e dell'Oceania potranno assistere a un'parziale. Orari dell'evento L'inizierà alle 17:42 ora italiana (15:42 UTC) con una fase parziale visibile nell'Oceano Pacifico meridionale.