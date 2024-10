Ecco i nonni più giovani d’Italia Chi sono Linda e Alfonso la loro età? Meno di 40 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Si chiamanoPorcasi eTirotta,piùstati premiati dal presidente della Camera Lorenzo Fontana in occasione della festa dei. La festa deiè istituita come ricorrenza civile per il giorno 2 ottobre di ogni anno con la legge n. 159 del 31 luglio 2005. La data scelta coincide con il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra gli Angeli Custodi, richiamo al ruolo di sostegno e protezione che irappresentano per i propri nipoti. Per l'occasione, molte scuole e comuni organizzano eventi e attività, con il coinvolgimento anche dei più piccoli.