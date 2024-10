È morto Nazareno Darzillo il tenore del Teatro Verdi di Salerno sarebbe stato stroncato da un malore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mondo della musica lirica in lutto. Èa soli 45 anni Nazaro, ildeldi. A confermare il decesso èilstesso su Instagram: “È con profonda tristezza che apprendiamo la notizia della scomparsa improvvisa del nostro carotalentuoso e membro prezioso della famiglia deldida molti anni. La sua voce non risuonerà più sul nostro palco, ma continuerà a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi, lasciando un segno indelebile. Ciao,, grazie per la tua arte e la tua passione. Buon viaggio”. Secondo i media locali il cantante, originario di Afragola (Napoli), “da unimprovviso”. L'articolo È, ildeldida un” proviene da Il Fatto Quotidiano.