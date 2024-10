Dov’è Wanda? La risposta su Apple TV+

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si può parlare di qualsiasi cosa con qualunque registro, ma scherzare sulla scomparsa di una figlia era qualcosa che le serie tv non ci avevano mai offerto. Ci prova adessoTV+ con la produzione tedesca in arrivo oggi e dal titolo esplicativo:?. E’ una black comedy in otto episodi che sfida il comune sentire e gioca sul desiderio di due genitori di ritrovare la loro bambina, ormai diventata un’adolescente: cosa sono disposti a fare per riuscirci? Tutto, a costo di cacciarsi nei guai e rovinare la vita di un bel po’ di persone.?: la trama Dedo Klatt (Axel Stein) e sua moglie Carlotta (Heike Makatsch) non si rassegnano al fatto che la loro figlia diciassettenne(Lea Drinda) sia scomparsa da mesi senza lasciare traccia.