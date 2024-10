Dopo il bodyguard di Fedez nel mirino della polizia ora c’è un suo amico | Emis Killa è nei guai i fatti

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), anchefinisce nei: cosa sta succedendo a Milano? Undel rapper è finito nel giro degli ultras arrestati nei giorni scorsi. Chi è? Come sappiamo, solo qualche giorno fa laha arrestato ben 19 personeuna maxi inchiesta sugli ultras del Milan e dell’Inter; fra loro compaiono anche i nomi degli amici di, fra cui ilChristian Rosiello, già noto per iinerenti al pestaggio di Cristiano Iovino e Alex Cologno, anche lui implicato nella medesima vicenda. Ora però la situazione cambia: anche undiè finito in manette e la casa del rapper è stata perquisita da cima a fondo. Perché? Lo scorso agosto, il cantante ha accompagnato Luca Lucci – leaderCurva Sud – allo stadio.