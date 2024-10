Diddy 120 persone denunciano il rapper | nell’accusa figurano 25 minorenni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Continua la bufera mediatica intorno a P, attualmente in attesa di giudizio presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn: è arrivata una nuova denuncia per il, accusato ancora una volta di violenza sessuale da un gruppo 120nel quale fanno parte dei. A rivelarlo è un avvocato del Texas, Tony Buzbee noto per aver rappresentato le vittime della tragedia consumatasi ad Astroworld nel corso del concerto di Travis Scott del 2021, che in una conferenza stampa, ha annunciato sta lavorando sulle denunce arrivate da un gruppo composto da 60 donne e 60 uomini: tra questi figurerebbero 25 minori. I fatti riportati nell’esposto che coinvolgono 120risalgono al 1991: “Se vi chiedete perché ci sono così tante presunte vittime, ecco la risposta.