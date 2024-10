Conte | Il Como in questo momento è la squadra rivelazione Il Maradona come San Siro va tutelato LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Conferenza dialla vigilia di Napoli.) «Il fatto che in testa alla classifica si siano alternate sei squadre diverse dimostra che è undi assestamento. Per noi è importante mettere fieno in cascina per i momenti più duri. Dobbiamo credere nel percorso che stiamo facendo cercando di crescere nelle conoscenze, nella mentalità, stiamo amplificando discorsi dal punto di vista tattica. Soddisfatto, il gruppo mi dà ampia disponibilità». Fabregas. «Con Cesc abbiamo vinto Premier e Fa Cup col Chelsea, ho sempre pensato che potesse fare l’allenatore, giocava in mezzo al campo, ti chiedeva sempre il perché di alcune cose, era molto curioso. Sta facendo un percorso bello e veloce, si sta dimostrando molto preparato sotto tutti i punti di vista. Ilinè la