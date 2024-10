Chiesto il processo per Andrea Leombruni l’uomo che uccise a fucilate l’orsa Amarena

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) E’ statoilperche il 31 agosto del 2023 ha sparato e ucciso l’orsonel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. “La giustizia farà il suo corso, anche se non restituiràai suoi figli e a questa vita. Ma chi l’ha uccisa deve pagare” commentato l’Organizzazione internazionale protezione animali che dà la notizia. Il gup del tribunale di Avezzano (L’Aquila) ha fissato l’udienza preliminare al 23 dicembre. Le accuse nei confronti disono uccisione di animali, crudeltà correlata dall’assenza di valida giustificazione ed esplosioni pericolose in luogo abitato. Il pm Maurizio Maria Cerrato ha chiuso le indagini a giugno dopo aver esaminato la perizia balistica che ha confermato come l’indagato abbia sparato per uccidere e non per spaventare l’animale.