Chi viaggia da pendolare | Sguardo sempre basso e ho cambiato anche il mio modo di vestire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Passo veloce e, per percorrere quanto più rapidamente via Eritrea. Ogni sera, quando esco dalla redazione e mi allontano dal centro storico, perdendomi in strade secondarie e più isolate, chiamo qualcuno al cellulare. "Ti disturbo? Sto andando in stazione, puoi tenermi compagnia?". Ormai è un’abitudine, perché ho capito che quando ti mostri affacendata ti importunano di meno. E quando invece sono sola e nemmeno il telefono può ’salvarmi’, il mioè rivolto verso l’asfalto, perché se si evita il contatto visivo si smorza in partenza qualsiasi tipo di approccio. Ma via Eritrea è così cupa e poco presiediata che il percorso, proprio in quel tratto, diventa una passerella fra uomini e commenti non richiesti: "Ehi bella vieni qua". Fanno finta di niente le donne: non si girano, non reagiscono, non rispondono.