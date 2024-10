Carmela Girasole morta a 45 anni la maestra era stata in ospedale più volte nell’ultimo periodo Eseguita l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Brescia – Èierisul corpo di, la 45ennedi scuola elementareuna settimana fa all’Civile per quello che a tutta prima i medici hanno classificato come un aneurisma. La Procura e la Mobile sono in attesa degli esiti della consulenza per avere un quadro più chiaro sul decesso della docente originaria di Matera, sul quale ci sono ombre da chiarire. Il dubbio, infatti, è che l’emorragia cerebrale possa essereinnescata da un evento traumatico - per esempio una caduta dalle scale - e in tal caso bisognerà escludere il coinvolgimento di terze persone. Il pm di turno Francesco Carlo Milanesi ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale e ha iscritto al registro degli indagati l’uomo che, detta Carmen, frequentava da qualche mese, un 46enne tunisino.