Calcio Prima Categoria 2024 2025 il racconto della 2^ giornata dei gironi B e C

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nel girone B, in vetta la “strana coppia” Real Cameranese-Borgo Minonna, seguite da Montemarciano, Labor e Osimo 2011. I primi flop sono quelli di Castelbellino, Sampaolese e Staffolo. Nel girone C la Passatempese si mangia le mani per non aver chiuso la pratica Potenza Picena VALLESINA, 2 ottobre– Una strana coppia guida il girone B dia punteggio pieno dopo 2 giornate. Da una parte una delle super-favorite alla vittoria finale, la Real Cameranese, dall’altra il Borgo Minonna del nuovo corso Saracini. Seguite da altre tre inseguitrici che non ci saremmo aspettati alla vigilia: a parte il Montemarciano fermato dalla Castelfrettese, parliamoLabor di Simone Strappini eneo-promossa Osimo, che ha battuto il Castelbellino in rimonta. E proprio gli orange sono una delle delusioni di questo inizio di stagione, visto lo 0 in classifica.