Biodiversità Lecco è la città più ‘naturale’ della Lombardia La classifica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 –è il capoluogo di provincia più 'naturale'e guadagna un posto nella top 20 italiana. Laè stata stilata dai ricercatorinature-tech company 3Bee tramite l’applicazione parzialenuova piattaforma di monitoraggiointeramente sviluppata dallo stesso team, in occasioneGiornata Mondiale dell’Habitat. E si basa sul parametro di Abbondanza Media di Specie per uso del suolo indiretta (MSA Land Use), un indicatore dell’integritàlocale utilizzato per valutare l’impatto delle attività umane sull’ambiente naturale. Il parametro Msa è calcolato confrontando l'abbondanza delle specie in una zona con la loro abbondanza in un ambiente totalmente naturale (non coinvolto da attività umane).