Berlusconi e quei 42 milioni prestati a Dell’Utri i pm | Fare chiarezza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La procura di Firenze ha richiesto il rinvio a giudizio per Marcello, ex senatore e storico braccio destro di Silvio, accusato di trasferimento fraudolento e violazione delle leggi antimafia. L’inchiesta riguarda un flusso di denaro di oltre 42di euro cheavrebbe ricevuto direttamente danegli anni, giustificati come prestiti, ma considerati sospetti dagli investigatori. Queste somme, documentate attraverso bonifici bancari, sarebbero legate a un incremento patrimoniale avvenuto mentreera sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa.Leggi anche: Pier Silvioscende in campo? Per gli esperti “solo fantasie” Lo scorso marzo, il giudice Antonella Zatini ha ordinato il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 10di euro ae alla sua ex moglie, Miranda Ratti.