Bar Carlino | segui la diretta del prepartita contro il Liverpool

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bologna, 2 ottobre 2024 – Battute, riflessioni e pronostici: tutto legato da un sottile filo rossoblù. Torna l’evento Bar, la nostrapre partita di Champions League. Un’ora assieme ai nostri ospiti: il cantautore Andrea Mingardi, gli influencer Giovanni e Andrea Cerullo; i collezionisti Emiliano Nanni e Luigi Pucciarelli, Christopher Rundle, direttore del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Unibo. Saranno con noi anche Pietro Maresca (Federauto), e Valentino Di Pisa (Commercianti Rossoblù). Oggi siamo indalle 18 alle 19. Un modo nuovo per legare una città, i tifosi e i nostri lettori a questa straordinaria avventura europea, e per fare ’comunità’ puntando sulla passione per il Bologna Football Club 1909.