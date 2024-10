Assemblea soci un altro rinvio Nuove frizioni tra Polci e Marconi E sui campi è ancora tutto aperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sono almeno tre i piani su cui procede l’Ancona in questa settimana. C’è il piano allenamenti in vista del match con il Sora, poi c’è quello della fantomatica riunione cone direttivo dalla quale dovrà (prima o poi) uscire l’organigramma, e infine c’è quello relativo al campo di allenamento, con la squadra che continua ad allenarsi alle Terre di Maluk senza però avertrovato un’alternativa. Che il problemasia annoso è noto a tutti, ma che con il trascorrere degli anni si continui a non trovare soluzioni è grave. Ad Ancona esistonodismessi e altri affidati a sport molto poco praticati, però non c’è un campo in erba naturale dove permettere all’Ancona di potersi allenare. Almeno per il momento. Boccardi e compagni hanno ripreso a lavorare ieri pomeriggio a Monte San Vito, tutti disponibili e al lavoro con Gadda.