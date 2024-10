Abusate da una guardia medica l’appello della procura di Ravenna | Donne fatevi avanti senza timori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Ladiha lanciato un appello per le pazienti del medico finito nei giorni scorsi ai domiciliari nella sua abitazione di Roma con l’accusa di avere abusato di almeno treche si erano rivolte a lui per essere visitate. In particolare chi nelle manovre del 68enne - nato in Libia, specializzato in Urologia, ora in pensione e fino a inizio mese scorsoturistica estiva per l’Ausl Romagna sul litoralete - abbia ravvisato possibili anomalie, si faccia puretimore contattando la caserma dei carabinieri di Milano Marittima, che sta portandole indagini coordinate dal pm Lucrezia Ciriello. O comunque rivolgendosi alla caserma dell’Arma più vicina a casa: del resto tra le pazienti che sin qui hanno deciso di parlare figurano anche due turiste (una cesenate e l’altra marchigiana) oltre a unate.