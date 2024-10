Zielinski | Calhanoglu ha un piede magico! Buone sensazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)dopo Inter-Stella Rossa terminata sul punteggio di 2-3, su Inter TV ha mostrato tutta la sua felicità per la vittoria in Champions League complimentandosi con Hakanper il gol fatto. GRANDE PARTITA – Piotrè pienamente soddisfatto per la prestazione messa in mostra in Champions League: «Lesono, sapevamo che non sarebbe stata facile. Gli avversari ci hanno messo in difficoltà in qualche ripartenza, però è uscita fuori la nostra qualità, siamo soddisfatti della vittoria. Era molto importante partire bene,ha fatto un grandissimo gol, ha un! Abbiamo creato tantissime occasioni per fare più gol, ma l’importante era vincere. Ora dovremmo essere più carichi e avere più fame per ripartire meglio anche nei prossimi impegni».