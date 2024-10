WTA Pechino | Osaka si ritira Gauff accede ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Cocoaididel WTA didopo il ritiro di Naomial termine del secondo set. I primi due parziali erano finiti 6-3 in favore die 4-6 per la statunitense. Il match, valido per gli ottavi didel WTA 1000 cinese, è stato ospitato dal Diamond Court ed è durato meno di due ore, prima che la tennista giapponese lasciasse il campo. Il primo set si esaurisce in meno di un’ora, conche riesce a dare lo strappo decisivo dopo un avvio equilibrato., che aveva ritrovato la parità sul 3-3, nonostante la partenza indecisa, perde brillantezza e non sfrutta diverse palle break. L’atleta giapponese firma il break e chiude poi il parziale in vantaggio per 6-3. Il secondo set vede subito un break da parte della statunitense, manon tarda a ricambiare e il punteggio torna in equilibrio.