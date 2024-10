VISIONARIA APS al via il Lab Videomaking a Villaricca

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il comunicato stampa da parte dell’associazione nell’ambito del progetto Rigenerazione Y: ecco come iscriversi gratuitamente Sabato 19 ottobre 2024 dalle 10 alle 13 inizia il Labpresso il Palazzetto dello Sport di, attività laboratoriale rivolta a ragazzi dai 14 ai 35 anni che desiderano apprendere e mettere in pratica le principali tecniche e nozioni di. L’attività prevede un appuntamento settimanale, da Ottobre 2024 a Marzo 2025 ed è completamente GRATUITA! Basta registrarsi al seguente link: https://forms.gle/TWuVcjkZ3Ca8hdSr8 Il Labè organizzato daAPS nell’ambito del progetto RIGENERAZIONE Y, finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Sport&Salute. Maggiori informazioni sul progetto RIGENERAZIONE Y.