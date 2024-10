Villa Menotti vicina al crollo Presentato esposto in procura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Nonostante anni di segnalazioni,, situata a Spezzano, classificata ‘bene culturale di interesse particolarmente importante’ dalla Soprintendenza, continua a rimanere nel più desolante degrado, con finestre aperte e piccioni che svolazzano all’interno". Il comitato Modna As Pol Fer, con gli attivisti Sabina Piccini e Nino D’Eugenio presentano unalladi Modena in ordine allo stato in cui versa la casa natale del patriota. "La– scrivono - è sempre più esposta al pericolo die nulla è cambiato dopo l’acquisto all’asta, nel novembre 2021, da parte di una nuova proprietà. La memoria del Patriota continua ad essere offesa, nella totale indifferenza da parte delle Istituzioni locali, il cui interesse alla tutela appare ormai solo di facciata".