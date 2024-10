Valeria Marini e la truffa da 350mila euro subita dalla madre | ecco quello che è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 1 ottobre 2024) Cosa èalladi? Gianna Orrù ha perso oltrea causa di un investimento sbagliato in bitcoin. Non è la prima volta che si parla dellamamma della nota showgirl sarda: ma cosa è? A proporle questo affare è stato il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani, nel periodo fra il 2018 e il 2019. Attualmente si trova a processo con l’accusa di. Proprio ieri, di fronte al giudice monocratico di Roma,si è presentata in aula per parlare di quanto accaduto a sua: «Questa persona ha distrutto mia, che essendo una donna d’onore si vergognava di essere stata raggirata al punto di rifiutarsi persino di aprirmi la porta di casa». Queste le parole riportate a Il Messaggero.