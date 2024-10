Tommaso Franchi dice una grave frase al GF | Io bestemmio scoppia il caos

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) In queste ore,e Lorenzo Spolverato hanno avuto un confronto all’interno della casa del Grande Fratello. Durante la puntata di ieri del GF si è parlato molto dell’idraulico per il suo avvicinamento a Mariavittoria Minghetti, ma anche per i dissapori con Lorenzo. Dopo la messa in onda, così, i due ragazzi hanno avuto un confronto, durante il quale sono stati affrontati dei temi scottanti. La confessione inattesa dial Grande Fratello Durant una chiacchierata con Lorenzo Spolverato,ha pronunciato unache ha lasciato senza parole gli utenti del web. L’idraulico si è lasciato andare a dei commenti in merito a quanto accaduto nel corso della puntata del GF ed ha ammesso di fare molta fatica ad intromettersi nelle faccende che non gli riguardano.