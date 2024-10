Tempi e luoghi dell’umano | il mondo di oggi visto dalle donne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un’istantanea della società contemporanea, raccontata dai trentadue diversi punti di vista delle fotografe dell’associazioneFotografe: ha aperto a Palazzo d’Accursio la mostra ’Genti.’, che rimarrà in sala d’Ercole fino all’11 ottobre. I rapporti sociali, le relazioni, le dinamiche familiari (tradizionali e nuove), vengono raccontate da più di 150 scatti: "Non abbiamo avuto l’ambizione di ritrarre la società nella sua totalità, ma dai punti di vista di queste, che hanno scelto un soggetto a cui si sentivano più prossime e vi sono entrate in contatto" spiega Silvia Mazzucchelli, curatrice della mostra. L’esposizione è suddivisa in cinque sezioni: Presente e Futuro, con i giovani migranti di Mariana Cappelli, Margherita Dametti e Patrizia Bonanzinga, o i Maranza di Daniela Facchinato, o ancora gli studenti universitari raffigurati da Claudia Ioan.